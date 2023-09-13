Астрономы увидели реликтовую структуру невероятных размеров

Международная команда астрономов обнаружила реликтовый «галактический пузырь» с невообразимо огромной структурой, который представляет остаток образования, появившегося сразу после Большого взрыва.

По оценкам исследователей, структура простирается на миллиард световых лет — она примерно 10 тысяч раз шире Млечного Пути. При этом «пузырь» по космическим меркам находится близко — всего в 820 миллионах световых лет.

Увидеть его невооруженным глазом невозможно, однако с помощью приборов астрономы разглядели сферическую оболочку «с сердцем», внутри которого находится сверхскопление галактик — войд Волопаса.

Впервые существование подобной структуры еще в 1970 году предсказал американский космолог Джим Пиблс. Он предположил, что в первозданной Вселенной гравитация и излучение создавали звуковые волны, называемые барионными акустическими колебаниями.

Звуковые волны, проходя через горячую плазму, формировали «пузыри». Примерно через 380 тысяч лет после Большого взрыва данный процесс прекратился, Вселенная остыла, однако форма структур сохранилась. Впоследствии пузыри становились больше из-за расширения Вселенной.