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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украина атаковала Севастополь западными ракетами

Источник:
Sibnet.ru
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Вооруженные силы Украины использовали для атаки Севастополя британские крылатые ракеты Storm Shadow воздушного базирования.

Ракетный удар минувшей ночью был нанесен по судоремонтному заводу имени Серго Орджоникидзе. «Это были Storm Shadow», — передает телеканал Sky News, ссылаясь на западных и украинских чиновников.

По данным Минобороны РФ, ВСУ атаковали судоремонтный завод десятью крылатыми ракетами. Семь из десяти ракет перехватили средства ПВО. По предварительным данным, в результате атаки пострадали 26 человека, еще двое погибли.

Кроме того, украинские части тремя беспилотными катерами ударили по отряду кораблей Черноморского флота. Повреждения получили два судна, которые находились на ремонте. Экипажу патрульного корабля «Василий Быков» удалось ликвидировать все катера ВСУ.

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