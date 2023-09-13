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Чехия отказалась выдавать Украине уклонистов

Источник:
Sibnet.ru
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Чехия не будет выдавать официальному Киеву украинцев из числа беженцев, которые уклоняются на ее территории от службы в рядах ВСУ.

Прага ссылается на европейскую конвенцию, которая исключает выдачу граждан за военные преступления, такие как уклонение от военной службы, дезертирство или неподчинение приказам, пишет Idnes.

При этом пресс-секретарь генеральной прокуратуры Чехии Петр Малы подчеркнул, что подобных запросов от Украины пока не было. По закону, каждый отдельный случай при поступлении соответствующих запросов будут рассматривать индивидуально.

Накануне Венгрия заявила, что не будет выдавать Украине граждан, которые уклоняются от призыва на военную службу в этой стране. Правительство этой страны отметило, что все украинцы в Венгрии могут считать себя свободными людьми и сами вправе решать свою судьбу.

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Политика #Мир #Армия
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