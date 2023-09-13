«Секретная» сделка Путина и Ким Чен Ына встревожила Запад

Встреча лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына обеспокоила Запад, который гадает подробности договоренностей между Москвой и Пхеньяном.

В числе предполагаемых договоренностей западные эксперты рассматривают помощь КНДР России в спецоперации на Украине, отметил венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир в интервью НСН.

«Альянс Китай-Россия-Северная Корея укрепляется, что тревожит особенно США. Они с осторожностью наблюдают и ожидают новостей. Что будет, о чем говорили, никто ничего не знает», — отметил эксперт.

При этом западная информация активно распространяет информацию о том, что Россия якобы нуждается в северокорейском оружии. Политики в США и Европе убеждены, что встреча понадобилась для согласования поставок России старого советского оружия.

Встреча Путина и Ким Чен Ына на космодроме «Восточный» продлилась более пяти часов. Лидеры государств осмотрели ракеты, провели переговоры в расширенном формате, а также пообщались тет-а-тет.