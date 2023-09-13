Верховный суд разрешил возвращать деньги за онлайн-курсы

Верховный суд поддержал покупателя в споре о возврате денег за онлайн-курсы, которые он не стал проходить, следует из определения коллегии ВС по гражданским делам.

Истец заключил договор с АНО «Центр развития предпринимательства» на годовую образовательную программу стоимостью 250 тысяч рублей, которые оплатил кредитными средствами.

После прохождения двух первых блоков он уведомил компанию о прекращении обучения и потребовал возврата средств за материал, который он не успел пройти. Компания отказался возвращать сумму в таком объеме, поскольку в договоре публичной оферты говорилось, что при отказе заказчика от оказания услуг возврату подлежит 8% от уплаченной суммы.

Суд первой инстанции встал на сторону компании, взыскав в пользу истца 20 тысяч рублей, а суд апелляционной инстанции присудил также 10 тысяч рублей потребительского штрафа. Верховный суд не согласился с решениями нижестоящих инстанций.

Суд подчеркнул, что, поскольку курсы приобретались не в коммерческих, а в личных целях, то на покупателя распространяются положения Закона о защите прав потребителей, в котором закреплено право потребителя отказаться от исполнения договора в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных расходов.

При отказе от исполнения договора в процессе оказания услуги заказчик должен возместить исполнителю его фактические расходы, которые тот понес к тому моменту в целях исполнения той части договора, от которой заказчик отказался. Верховный суд посчитал, что заключенный договор нарушил права потребителя, поэтому дело отправили на пересмотр.