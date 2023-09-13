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Верховный суд разрешил возвращать деньги за онлайн-курсы

Источник:
«Ведомости»
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Верховный суд поддержал покупателя в споре о возврате денег за онлайн-курсы, которые он не стал проходить, следует из определения коллегии ВС по гражданским делам.

Истец заключил договор с АНО «Центр развития предпринимательства» на годовую образовательную программу стоимостью 250 тысяч рублей, которые оплатил кредитными средствами.

После прохождения двух первых блоков он уведомил компанию о прекращении обучения и потребовал возврата средств за материал, который он не успел пройти. Компания отказался возвращать сумму в таком объеме, поскольку в договоре публичной оферты говорилось, что при отказе заказчика от оказания услуг возврату подлежит 8% от уплаченной суммы.

Суд первой инстанции встал на сторону компании, взыскав в пользу истца 20 тысяч рублей, а суд апелляционной инстанции присудил также 10 тысяч рублей потребительского штрафа. Верховный суд не согласился с решениями нижестоящих инстанций.

Суд подчеркнул, что, поскольку курсы приобретались не в коммерческих, а в личных целях, то на покупателя распространяются положения Закона о защите прав потребителей, в котором закреплено право потребителя отказаться от исполнения договора в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных расходов.

При отказе от исполнения договора в процессе оказания услуги заказчик должен возместить исполнителю его фактические расходы, которые тот понес к тому моменту в целях исполнения той части договора, от которой заказчик отказался. Верховный суд посчитал, что заключенный договор нарушил права потребителя, поэтому дело отправили на пересмотр.

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Топ комментариев

Asd10

Ну так и в Америке твоей любимой есть такое. Человеки сделали себя сами. Чем плохо?? 🤔

physx

Только вот почему - то Хантер Байден и его маразматик батя до сих пор на свободе.

Asd10

Мужчинка с низкой социальной ответственностью.

userkc

ему надо продавать хлеб с надпись из пшеницы с поля на которое плагополучно сел аэробус