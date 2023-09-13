Названа цена российского мотоцикла Aurus Merlon

Ориентировочная стоимость российского мотоцикла Aurus Merlon, который создается в рамках проекта «Кортеж», составляет 10-12 миллионов рублей, сообщил официальный представитель компании в кулуарах московской выставки MIMS.

мотоцикл Aurus Merlon Фото : © merlon.nami.ru

Разработчики считают одним из главных конкурентов Aurus Merlon американский Curtiss, который стоит от 14 миллионов рублей. Пока идет штучное производство российского мотоцикла, первые восемь машин можно будет увидеть на церемонии инаугурации президента после выборов 2024 года.

За 2024 год планируется произвести примерно 40 мотоциклов Aurus Merlon — половина с боковым прицепом, другая половина — без него. При этом представитель компании признал, что точных коммерческих планов по развитию проекта Aurus Merlon нет.

«Силовая установка будет доступна для коммерческого варианта, но пока ни облика коммерческой версии, ничего другого нет. В теории вся конструкция запатентована, сертифицирована, пройдены все испытания», — отметил представитель Aurus.

Мотоцикл способен разгоняться до 200 километров в час, на одной зарядке он может проехать порядка 200 километров. Пиковая мощность электрического мотора составляет 190 лошадиных сил.

