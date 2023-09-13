«Москвич» объяснил, почему их лифтбек стал седаном

Модель «Москвич 6» — лифтбек по канонам автомобилестроения, но завод представляет ее как седан. Почему так получилось, завод «Москвич» объяснил в телеграм-канале.

«Москвич 6» — это лифтбек, потому что у автомобиля крышка багажника объединена с задним стеклом, образуя пятую дверь.

Фото: © «Москвич»

«По законодательству РФ отдельного типа кузова "лифтбек" не существует, как и многих других — фастбек, ландо, фаэтон... А вот тип кузова «седан», он же АА по действующему ГОСТ Р 52051-2003, допускает наличие как четырех, так и пяти дверей», — говорится в сообщении «Москвича».

Поэтому по букве ГОСТа и по классическим пропорциям «Москвич 6» — это седан, а по канонам автомобилестроения и практичности багажного отделения — лифтбек.

«Москвич 6» — третья модель в линейке автозавода. Его производство началось в сентябре. Представляет собой локализованный китайский Sehol A5 Plus.