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Китай потребовал объяснений от Киева за слова о «слабом интеллекте»

Источник:
РБК
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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк должен разъяснить свое заявление о слабом интеллектуальном потенциале Китая и Индии, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«Он должен дать разъяснение и объясниться», — цитирует РБК Мао Нин. Подоляк «должен добросовестно проанализировать» ситуацию и «выработать правильное отношение», отметила она.

Подоляк накануне заявил, что интеллектуальный потенциал Индии и Китая слаб, несмотря на то что они эффективно вкладываются в науку. «Индия посадила луноход. Но это не означает, что эта страна точно понимает, что такое современный мир», — высказал свое мнение он.

По его словам, эти государства «зарабатывают» на украинском конфликте. «Проблема этих стран в том, что они не анализируют последствия собственных шагов. Слабый интеллектуальный потенциал этих стран, к сожалению», — сказал Подоляк.

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