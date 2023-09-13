Иноагент Noize MC оценил последствия отъезда из России

Музыкант Noize MC (Иван Алексеев), признанный иноагентом в России, переехал из страны в Литву. Артист рассказал, как изменилась его жизнь после отъезда.

Музыкант за границей осознал, что в России не смог бы заниматься творчеством. «Я сделал правильно, уехав», — сказал Алексеев в интервью Галине Юзефович.

По словам Алексеева, он все же скучает по Родине, но в контексте людей, которые приходили на его концерты в России.

Также артист отметил, что еще до того, как его признали иноагентом, заниматься творчеством было сложно.

Например, из запланированных 30 с лишним концертов удалось отыграть только четыре и только в небольших клубах, поскольку на государственные площадки его не пускали. За границей Noize MC беспрепятственно проводит концерты.