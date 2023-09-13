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Иноагент Noize MC оценил последствия отъезда из России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Kerrin Key / CC BY-SA 2.0

Музыкант Noize MC (Иван Алексеев), признанный иноагентом в России, переехал из страны в Литву. Артист рассказал, как изменилась его жизнь после отъезда.

Музыкант за границей осознал, что в России не смог бы заниматься творчеством. «Я сделал правильно, уехав», — сказал Алексеев в интервью Галине Юзефович.

По словам Алексеева, он все же скучает по Родине, но в контексте людей, которые приходили на его концерты в России.

Также артист отметил, что еще до того, как его признали иноагентом, заниматься творчеством было сложно.

Например, из запланированных 30 с лишним концертов удалось отыграть только четыре и только в небольших клубах, поскольку на государственные площадки его не пускали. За границей Noize MC беспрепятственно проводит концерты.

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Топ комментариев

Asd10

Ну так и в Америке твоей любимой есть такое. Человеки сделали себя сами. Чем плохо?? 🤔

physx

Только вот почему - то Хантер Байден и его маразматик батя до сих пор на свободе.

Asd10

Мужчинка с низкой социальной ответственностью.

userkc

ему надо продавать хлеб с надпись из пшеницы с поля на которое плагополучно сел аэробус