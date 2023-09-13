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Ким Чен Ын выпил за победу России

Источник:
Sibnet.ru
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Лидер КНДР Ким Чен Ын на торжественном приеме произнес тост за здоровье российского лидера Владимира Путина и победу России.

«Предлагаю поднять бокал за доброе здоровье уважаемого президента товарища Владимира Владимировича Путина, за новую победу великой России, за беспрерывное развитие и укрепление российско-корейской дружбы», — цитирует ТАСС Ким Чен Ына.

Президент России Владимир Путин дал официальный обед в честь лидера КНДР Ким Чен Ына, с которым ранее провел переговоры на космодроме Восточный.

«Мы с товарищем Путиным углублено обсудили военно-политическую ситуацию <…> и пришли к единому мнению о дальнейшем укреплении стратегического, тактического взаимодействия, поддержке солидарности борьбе за защиту суверенного права безопасности, за создание гарантий прочного мира — сказал северокорейский лидер.

Ким Чен Ын подчеркнул, что его визит в Россию проходит в тот период, «когда на международной арене разворачивается ожесточенное противоборство между прогрессом и реакцией».

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Топ комментариев

Asd10

Ну так и в Америке твоей любимой есть такое. Человеки сделали себя сами. Чем плохо?? 🤔

physx

Только вот почему - то Хантер Байден и его маразматик батя до сих пор на свободе.

Asd10

Мужчинка с низкой социальной ответственностью.

userkc

ему надо продавать хлеб с надпись из пшеницы с поля на которое плагополучно сел аэробус