Боня решила за деньги показать результат пластической операции

Виктория Боня после пластической операции на лице еще не разу не показала ее результат. Теперь она хочет сделать это за деньги.

«Я решила, что было бы не плохо вернуть потраченные деньги за операцию. При таком количестве желающих первыми увидеть результат уже можно проводить аукцион. Как вам такая идея? Мало того, что тысячи сообщений от вас и еще десятки сообщений от разных изданий», — написала Боня в телеграм-канале.

Пластическая операция Бони вызвала бурное обсуждение в Сети. Она сделала подтяжку бровей, установку имплантов и лифтинг век с эффектом «затянутого хвоста». Сейчас телеведущая продолжает проходить реабилитацию и появляется на публике в больших темных очках.