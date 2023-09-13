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Боня решила за деньги показать результат пластической операции

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © @victoriabonya

Виктория Боня после пластической операции на лице еще не разу не показала ее результат. Теперь она хочет сделать это за деньги.

«Я решила, что было бы не плохо вернуть потраченные деньги за операцию. При таком количестве желающих первыми увидеть результат уже можно проводить аукцион. Как вам такая идея? Мало того, что тысячи сообщений от вас и еще десятки сообщений от разных изданий», — написала Боня в телеграм-канале.

Пластическая операция Бони вызвала бурное обсуждение в Сети. Она сделала подтяжку бровей, установку имплантов и лифтинг век с эффектом «затянутого хвоста». Сейчас телеведущая продолжает проходить реабилитацию и появляется на публике в больших темных очках.

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Обсуждение (1)
Топ комментариев

Asd10

Ну так и в Америке твоей любимой есть такое. Человеки сделали себя сами. Чем плохо?? 🤔

physx

Только вот почему - то Хантер Байден и его маразматик батя до сих пор на свободе.

Asd10

Мужчинка с низкой социальной ответственностью.

userkc

ему надо продавать хлеб с надпись из пшеницы с поля на которое плагополучно сел аэробус