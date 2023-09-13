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Греф предостерег от хранения сбережений в твердой валюте

Источник:
Sibnet.ru
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Россиянам не стоит хранить сбережения в твердых валютах (долларах, евро) из-за отсутствия по ним доходности, посоветовал глава Сбербанка Герман Греф.

«Нельзя давать универсальные советы никогда. Наверное, сейчас бы я не рекомендовал хранить в твердых валютах, потому что они не дают никакой доходности», — сказал Греф в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, На рынке есть инструменты для хеджирования риска, в том числе валютного.

Глава Сбербанка призвал обратить внимание на рублевые облигации. «Сейчас уникальный момент, чтобы выйти из долларов и евро. Но лучше всего инвестировать в акции», — отметил Греф.

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Топ комментариев

Asd10

Ну так и в Америке твоей любимой есть такое. Человеки сделали себя сами. Чем плохо?? 🤔

physx

Только вот почему - то Хантер Байден и его маразматик батя до сих пор на свободе.

Asd10

Мужчинка с низкой социальной ответственностью.

userkc

ему надо продавать хлеб с надпись из пшеницы с поля на которое плагополучно сел аэробус