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Бастующие сценаристы США пойдут на переговоры с продюсерами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Chris Long / CC BY 2.0

Встреча представителей Гильдии сценаристов США и шоураннерами пройдет в пятницу, 15 сентября. Они обсудят, как можно урегулировать отношения.

Шоураннеры и руководство гильдии встретятся, чтобы заключить новое минимальное базовое соглашение, сообщает THR. До этого момента все переговоры не приносили результата.

Гильдия сценаристов США объявила забастовку в мае. Они прекратили работать над крупными голливудскими проектами до тех пор, пока не изменятся условия труда. Среди требований — повышение зарплаты и социальных гарантий.

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