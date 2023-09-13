Бастующие сценаристы США пойдут на переговоры с продюсерами

Встреча представителей Гильдии сценаристов США и шоураннерами пройдет в пятницу, 15 сентября. Они обсудят, как можно урегулировать отношения.

Шоураннеры и руководство гильдии встретятся, чтобы заключить новое минимальное базовое соглашение, сообщает THR. До этого момента все переговоры не приносили результата.

Гильдия сценаристов США объявила забастовку в мае. Они прекратили работать над крупными голливудскими проектами до тех пор, пока не изменятся условия труда. Среди требований — повышение зарплаты и социальных гарантий.