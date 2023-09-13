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Эндокринолог объяснила осеннюю сонливость

Источник:
Sibnet.ru
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Осень
Фото: © Sibnet.ru

Осенью люди чувствуют себя сонными даже днем, причина кроется в повышенной выработке гормона мелатонина, рассказала врач-эндокринолог группы компаний ИНВИТРО Светлана Шокур.

Осенью в крови повышается концентрация мелатонина. Это гормон, который вырабатывается в организме с наступлением темноты для того, чтобы организм понимал, что пора готовиться ко сну. Благодаря мелатонину у наступает глубокий сон. Из-за того, что рано темнеет, мелатонина вырабатывается больше.

Для производства мелатонина используется аминокислота – триптофан. Триптофан также участвует в выработке серотонина, известного как гормон счастья. Триптофан используется для выработки либо серотонина, либо мелатонина. Следовательно, если мелатонина в осенний период вырабатывается больше, то серотонина – меньше. По этой причине настроение может портиться.

«Осенью важно потреблять продукты, содержащих триптофан: индейку, сыр, орехи (например, миндаль) и другие. Осенью также возможно снижение уровня другого гормона радости – дофамина, поэтому можно включать в свой рацион продукты для его синтеза», — сказала эндокринолог.

За лето человек не может наполнить организм витаминами, например, А, Е, С, группы В на год вперед. Они поступают в организм, выполняют свою функцию, разрушаются и выводятся. Поэтому организму требуется постоянное поступление витаминов для нормальной жизнедеятельности и правильных химических процессов.

Повышенная выработка мелатонина приводит к тому, что температура тела понижается. Хочется больше есть сладкого, жирных продуктов, так как организм хочет согреться. Это приводит к тому, что витамины и минералы начинают интенсивно расходоваться. Например, витамины группы В очень быстро расходуются при переедании быстрых углеводов.

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Asd10

Ну так и в Америке твоей любимой есть такое. Человеки сделали себя сами. Чем плохо?? 🤔

Uynachalnica

И как это, знали о дырах и отпустили?

viktor1.82

И "мат" какие то дегенераты ставят минусы....вся страна знала, что он не чист на руку ещё при Ельцине,...

колобок11

Он не сметану съел - он страну продал!