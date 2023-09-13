НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Веру Зеленского в Запад назвали «непростительным грехом»

Источник:
Almasry Alyoum
652 8

Президент Украины Владимир Зеленский совершил «непростительный грех», доверившись Западу, считает обозреватель издания Almasry Alyoum Тарик Аббас.

«США и ЕС кормят Украину обещаниями о красивом будущем, но все это — глупые иллюзии, в которые Зеленский почему-то верит. Поставить Россию на колени никому не удастся. Поэтому грезы украинцев обернутся страшными кошмарами», — пишет Аббас.

Он отметил, что «Украина сражается под западным знаменем смерти, разорения, вынужденных перемещений населения, страха и разрушения. США и ЕС не слишком заботятся о потерях других, их волнуют только собственные интересы».

По словам Абаса, западная помощь не добавила  сил украинцам, не отвлекла «русского медведя». «Она осталась лишь орудием смерти, которое украинцы используют, чтобы уничтожить Россию, но в конце концов они сгорят вместе с ней, потому что делать ставку на Запад — непростительный грех», — заключил обозреватель.

Тема: Военная операция на Украине
Корабли и люди пострадали в результате удара по Севастополю
Вмешательство США в конфликт на Украине назвали интервенцией
Пожар вспыхнул в Севастополе после ракетного удара
Путин назвал единственное условие для переговоров с Украиной
смотреть все
Оборона #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Наука признала женский оргазм атавизмом
Выбывший из детского «Голоса» участник покорил «Голос. Уже не дети»
Победитель детского «Голоса» демонстративно покинул новый проект
Стали известны участники второго выпуска «Голос. Уже не дети»
Обсуждение (8)
О самом главном
Побороть хандру: пять причин радоваться осени
Косы на 1 сентября: пять простых вариантов плетения
Пять признаков мужчин, которые никогда не разбогатеют
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Пять приемов расположить к себе людей
Все статьи
Мультимедиа
Фото с места аварийной посадки Airbus
Невероятной красоты видео с северным сиянием сняли в Красноярском крае
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Топ комментариев

Asd10

Ну так и в Америке твоей любимой есть такое. Человеки сделали себя сами. Чем плохо?? 🤔

physx

Только вот почему - то Хантер Байден и его маразматик батя до сих пор на свободе.

Asd10

Мужчинка с низкой социальной ответственностью.

userkc

ему надо продавать хлеб с надпись из пшеницы с поля на которое плагополучно сел аэробус