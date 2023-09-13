Президент Украины Владимир Зеленский совершил «непростительный грех», доверившись Западу, считает обозреватель издания Almasry Alyoum Тарик Аббас.

«США и ЕС кормят Украину обещаниями о красивом будущем, но все это — глупые иллюзии, в которые Зеленский почему-то верит. Поставить Россию на колени никому не удастся. Поэтому грезы украинцев обернутся страшными кошмарами», — пишет Аббас.

Он отметил, что «Украина сражается под западным знаменем смерти, разорения, вынужденных перемещений населения, страха и разрушения. США и ЕС не слишком заботятся о потерях других, их волнуют только собственные интересы».

По словам Абаса, западная помощь не добавила сил украинцам, не отвлекла «русского медведя». «Она осталась лишь орудием смерти, которое украинцы используют, чтобы уничтожить Россию, но в конце концов они сгорят вместе с ней, потому что делать ставку на Запад — непростительный грех», — заключил обозреватель.