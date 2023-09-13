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НАТО отвергло возможность включения в состав альянса Армении

Источник:
«Известиям»
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НАТО не рассматривает возможность расширения блока за счет Армении, да и сам Ереван не подавал для этого официальной заявки, сообщили в Североатлантическом альянсе.

Ранее глава Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер заявил, что Армении следует вступить в Североатлантический альянс. Замглавы армянского МИД в ответ сказал, что Ереван сотрудничает с альянсом в различных форматах и готов продолжить этот процесс.

«Господин Фелингер официально не имеет отношения к НАТО. Он не сотрудник НАТО, его взгляды и мнения — его собственные и не отражают точку зрения альянса», — заявил «Известиям» представитель блока, отметив, что Европейский комитет по развитию НАТО не является органом альянса, несмотря на название.

В НАТО подчеркнули, что партнеры альянса должны сами определять уровень своих отношений с ним.


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