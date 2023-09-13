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Возможность изъятия личных вещей в ЕС станет для россиян лотереей

Источник:
Sibnet.ru
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Флаг Евросоюза
Фото: © Sibnet.ru

Еврокомиссия дала право национальным властям самим решать, какие вещи у россиян изымать при пересечении границы, призвав оценивать каждый конкретный случай отдельно.

Неделю назад Еврокомиссия опубликовала документ, согласно которому под запрет на ввоз на территорию ЕС для россиян попали автомобили, личные смартфоны, ноутбуки, чемоданы и даже средства личной гигиены.

В обновленном пояснении Еврокомиссии указывается, что «согласно прецедентному праву суда ЕС, санкции необходимо толковать широко, в том числе чтобы обеспечить эффективность принятых запретов и избежать их обхода. Национальные компетентные органы должны оценить каждую ситуацию и соответственно применять запреты».

Теперь все будет зависеть от политики в отношении России каждой отдельно взятой страны, пояснила «Известиям» научный ИМЭМО РАН Дарья Моисеева.

«В каждом отдельном случае решение будет приниматься на местах и будет зависеть от каждой отдельно взятой страны. Точно так же, как разнятся их мнения по другим вопросам. Первыми, на мой взгляд, под эти ограничения подпадут те, кто раздражает больше остальных, то есть «богатые русские». Франция, Италия и Греция, вероятно, будут реагировать мягче, Германия — жестче», — отметила эксперт.

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Топ комментариев

Asd10

Ну так и в Америке твоей любимой есть такое. Человеки сделали себя сами. Чем плохо?? 🤔

Uynachalnica

И как это, знали о дырах и отпустили?

viktor1.82

И "мат" какие то дегенераты ставят минусы....вся страна знала, что он не чист на руку ещё при Ельцине,...

колобок11

Он не сметану съел - он страну продал!