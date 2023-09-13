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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Корабли и люди пострадали в результате удара по Севастополю

Источник:
Sibnet.ru
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Украина нанесла ракетный удар по судоремонтному заводу в Севастополе — пострадали 24 человека, два корабля получили повреждения, сообщили губернатор города Михаил Развожаев и Минобороны России.

При ракетной атаке Украины на Севастополь пострадали 24 человека, четверо пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, написал Развожаев в своем телеграм-канале

Он добавил, что находится на южной площадке Севморзавода, где в результате атаки ВСУ произошел пожар.

«Сегодня ночью ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем», — уточнило Минобороны.

По данным военного ведомства, средствами противовоздушной обороны сбиты семь крылатых ракет. Патрульным кораблем «Василий Быков» уничтожены все безэкипажные катера.

«В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте», — сообщило Минобороны.

Тема: Военная операция на Украине
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