Раскрыт секрет долголетия Елизаветы II

Бывший королевский шеф-повар Даррен Макгрейди считает, что секрет долголетия Елизаветы II в сбалансированном рационе.

Макгрейди рассказал, что по утрам королева обычно выпивала чашечку черного чая, после чего съедала порционный завтрак – мюсли, йогурт и тост, намазанный джемом.

В ее рационе практически не было картофеля или пасты. Зато было в нем присутствовали в неограниченном количестве сезонные фрукты и овощи, а также органические продукты, выращенные на личных угодьях, пишет Daily Mirror.

Перед сном королева любила поесть шоколад и выпить бокал шампанского, который могла заменить рюмочкой виски.

Королева Великобритании Елизавета II умерла в возрасте 96 лет в своей шотландской резиденции Балморал. Ее царствование было самым долгим в истории страны.