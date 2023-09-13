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Раскрыт секрет долголетия Елизаветы II

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Bill Ingalls

Бывший королевский шеф-повар Даррен Макгрейди считает, что секрет долголетия Елизаветы II в сбалансированном рационе.

Макгрейди рассказал, что по утрам королева обычно выпивала чашечку черного чая, после чего съедала порционный завтрак – мюсли, йогурт и тост, намазанный джемом.

В ее рационе практически не было картофеля или пасты. Зато было в нем присутствовали в неограниченном количестве сезонные фрукты и овощи, а также органические продукты, выращенные на личных угодьях, пишет Daily Mirror.

Перед сном королева любила поесть шоколад и выпить бокал шампанского, который могла заменить рюмочкой виски.

Королева Великобритании Елизавета II умерла в возрасте 96 лет в своей шотландской резиденции Балморал. Ее царствование было самым долгим в истории страны.

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Жизнь #Здоровье
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Топ комментариев

Asd10

Ну так и в Америке твоей любимой есть такое. Человеки сделали себя сами. Чем плохо?? 🤔

Uynachalnica

И как это, знали о дырах и отпустили?

viktor1.82

И "мат" какие то дегенераты ставят минусы....вся страна знала, что он не чист на руку ещё при Ельцине,...

колобок11

Он не сметану съел - он страну продал!