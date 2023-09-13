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Путин встретился с Ким Чен Ыном на космодроме Восточный. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный в Амурской области в среду.

Лидеры осматривают космодром, пояснения дают руководитель «Роскосмоса» Юрий Борисов и гендиректор Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры Николай Нестечук, сообщила пресс-служба Кремля.


Далее у Путина и Ким Чен Ына состоятся переговоры — как с участием делегаций, так и, возможно, тет-а-тет. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, на них будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе торгово-экономические связи и культурные обмены, а также будет насыщенный обмен мнениями о ситуации в регионе и по международным делам в целом.

Лидер КНДР прибыл на космодром на поезде, который остановился на путях возле монтажно-испытательного корпуса. Глава России прилетел сюда из Приморья, где накануне принимал участие в Восточном экономическом форуме.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

Asd10

Ну так и в Америке твоей любимой есть такое. Человеки сделали себя сами. Чем плохо?? 🤔

Uynachalnica

И как это, знали о дырах и отпустили?

viktor1.82

И "мат" какие то дегенераты ставят минусы....вся страна знала, что он не чист на руку ещё при Ельцине,...

колобок11

Он не сметану съел - он страну продал!