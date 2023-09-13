Суслики пасутся на острове Татышев перед спячкой. ВИДЕО

Суслики на острове Татышев в Красноярске ели траву перед наступлением холодов, когда они впадают в спячку, сообщается в телеграм-канале администрации парка.

«Вы когда-нибудь видели, как пасутся суслики? Вот так выглядит естественный и полезный перекус суслика. Растения острова Татышев – основа рациона местных зверят», — сообщила администрация парка.

Это, вероятно, последние подобные кадры в этом году. Наступила осень, холодает, поэтому суслики уже начали прятаться в норках. Спать будут до марта-апреля.

Изрытый норками остров Татышев на Енисее в центре Красноярска — царство сусликов. По подсчетам сотрудников Сибирского федерального университета, там живет около 4,5 тысячи сусликов.