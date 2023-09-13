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Вышел трейлер семейного блокбастера «По щучьему велению»

Источник:
Sibnet.ru
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Трейлер сказочного блокбастера «По щучьему велению» появился в Сети. Картина выйдет в прокат 26 октября.

В основу сюжета фильма легла классическая сказка про Емелю, который поймал говорящую щуку, а та предложила ему сделку — три желания.

Первые два он пустил на ветер, а третье решил приберечь. Поэтому, чтобы добиться руки царской дочери Анфисы, ему придется действовать без волшебной силы, самому. А помогать ему будет Щука, которая без своей шкурки предстает обычной девушкой Василисой.

Героям предстоит найти скатерть-самобранку, встретиться с Котом Баюном, отправиться в мрачное царство Кощея и понять, что настоящее чудо — это быть с тем, кого любишь.

В фильме снялись Никита Кологривый, Мила Ершова, Алина Алексеева, Агриппина Стеклова, Юрий Колокольников, Роман Мадянов, Федор Лавров.

Над фильмом «По щучьему велению» работала большая часть команды сказочного блокбастера «Конек-Горбунок», вышедшего в прокат в 2021 году и собравшего в кинотеатрах более миллиарда рублей.

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Топ комментариев

Asd10

Ну так и в Америке твоей любимой есть такое. Человеки сделали себя сами. Чем плохо?? 🤔

Uynachalnica

И как это, знали о дырах и отпустили?

viktor1.82

И "мат" какие то дегенераты ставят минусы....вся страна знала, что он не чист на руку ещё при Ельцине,...

колобок11

Он не сметану съел - он страну продал!