Вышел трейлер семейного блокбастера «По щучьему велению»

Трейлер сказочного блокбастера «По щучьему велению» появился в Сети. Картина выйдет в прокат 26 октября.

В основу сюжета фильма легла классическая сказка про Емелю, который поймал говорящую щуку, а та предложила ему сделку — три желания.

Первые два он пустил на ветер, а третье решил приберечь. Поэтому, чтобы добиться руки царской дочери Анфисы, ему придется действовать без волшебной силы, самому. А помогать ему будет Щука, которая без своей шкурки предстает обычной девушкой Василисой.

Героям предстоит найти скатерть-самобранку, встретиться с Котом Баюном, отправиться в мрачное царство Кощея и понять, что настоящее чудо — это быть с тем, кого любишь.

В фильме снялись Никита Кологривый, Мила Ершова, Алина Алексеева, Агриппина Стеклова, Юрий Колокольников, Роман Мадянов, Федор Лавров.

Над фильмом «По щучьему велению» работала большая часть команды сказочного блокбастера «Конек-Горбунок», вышедшего в прокат в 2021 году и собравшего в кинотеатрах более миллиарда рублей.