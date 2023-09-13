Боец MMA Шлеменко отказался быть «россиянином»

Боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко заявил, что считает себя русским, а не россиянином.

«У нас многонациональный русский народ. Если кому-то угодно называть себя россиянином, ну пускай он себя и называет россиянином. Но я вот, например, так никогда себя называть не буду. Для меня это неприемлемо. Я русский!» — сказал Шлеменко в интервью «Спорт-Экспрессу».

По его мнению, русский — «это в первую очередь тот, кто думает и говорит на русском».

Шлеменко — российский боец ММА, представитель средней весовой категории. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2004 года, наиболее известен участием в турнирах американской организации Bellator MMA. На его счету 62 выигрыша в 78 поединках в смешанных единоборствах.