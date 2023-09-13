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Милохин покинул Россию из‑за возможного призыва в армию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Дани Милохина

Блогер Даня Милохин уехал из России после информации о том, что его могут призвать на службу в армию, сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«Блогер Даня Милохин вчера покинул Россию первым рейсом и улетел в Дубай: в 23:18 он пересек границу в аэропорту Внуково. Это результат консолидации и единения гражданского общества, о котором говорит наш президент. Благодарю всех за поддержку, работаем», — написала она в телеграм-канале.

Ранее Мизулина выступила с требованием призвать блогера в армию, поскольку причин от отсрочки у молодого человека нет.

Даня Милохин уехал из России после начала СВО. За границей он допускал антироссийские высказывания в шутливой форме.

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Топ комментариев

Asd10

Ну так и в Америке твоей любимой есть такое. Человеки сделали себя сами. Чем плохо?? 🤔

Uynachalnica

И как это, знали о дырах и отпустили?

viktor1.82

И "мат" какие то дегенераты ставят минусы....вся страна знала, что он не чист на руку ещё при Ельцине,...

колобок11

Он не сметану съел - он страну продал!