Милохин покинул Россию из‑за возможного призыва в армию

Блогер Даня Милохин уехал из России после информации о том, что его могут призвать на службу в армию, сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«Блогер Даня Милохин вчера покинул Россию первым рейсом и улетел в Дубай: в 23:18 он пересек границу в аэропорту Внуково. Это результат консолидации и единения гражданского общества, о котором говорит наш президент. Благодарю всех за поддержку, работаем», — написала она в телеграм-канале.

Ранее Мизулина выступила с требованием призвать блогера в армию, поскольку причин от отсрочки у молодого человека нет.

Даня Милохин уехал из России после начала СВО. За границей он допускал антироссийские высказывания в шутливой форме.