Ким Чен Ын заявил о начале стратегических отношений с Россией

Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал свой визит в Россию демонстрацией стратегических отношений между Северной Корей и Россией, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

С таким заявлением Ким Чен Ын выступил по прибытию на станцию Хасан в Приморском крае. Глава КНДР отметил, что «рад снова посетить Россию» спустя четыре года после его первого визита в апреле 2019 года».

«Это ясное проявление позиции нашей партии и правительства, которые уделяют большое внимание стратегической важности корейско-российских отношений», — отметил лидер КНДР

Цель визита Ким Чен Ына в Россию заключается в том, чтобы «поднять дружественные отношения на новую высоту», уточнило ЦТАК.

После приема глава Северной Кореи отправился далее по месту назначения. Пункт назначения агентство не указало.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что встреча Владимира Путина с Ким Чен Ыном состоится в ближайшие дни