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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Вмешательство США в конфликт на Украине назвали интервенцией

Источник:
RT
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Вмешательство Соединенных Штатов в украинский конфликт войдет в историю как несправедливая интервенция, заявила обозреватель издания American Thinker Виктория Уайт Бергер.

«Если продолжительное вмешательство базируется, в основном, на полускрытых амбициях политической элиты, то в истории она морально обречена стать несправедливой интервенцией», — цитирует RT слова Бергер.

Она отметила, что у США уже была похожая ситуация во Вьетнаме. По её словам, главной мотивацией американского президента Джо Байдена является сокрытие его преступных действий, в том числе махинаций с Burisma.

Ранее Белый дом признал, что Вашингтон потратил на выделение помощи Киеву практически 111 миллиардов долларов.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Военная политика
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Топ комментариев

Asd10

Ну так и в Америке твоей любимой есть такое. Человеки сделали себя сами. Чем плохо?? 🤔

Uynachalnica

И как это, знали о дырах и отпустили?

viktor1.82

И "мат" какие то дегенераты ставят минусы....вся страна знала, что он не чист на руку ещё при Ельцине,...

колобок11

Он не сметану съел - он страну продал!