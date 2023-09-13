Вмешательство США в конфликт на Украине назвали интервенцией

Вмешательство Соединенных Штатов в украинский конфликт войдет в историю как несправедливая интервенция, заявила обозреватель издания American Thinker Виктория Уайт Бергер.

«Если продолжительное вмешательство базируется, в основном, на полускрытых амбициях политической элиты, то в истории она морально обречена стать несправедливой интервенцией», — цитирует RT слова Бергер.

Она отметила, что у США уже была похожая ситуация во Вьетнаме. По её словам, главной мотивацией американского президента Джо Байдена является сокрытие его преступных действий, в том числе махинаций с Burisma.

Ранее Белый дом признал, что Вашингтон потратил на выделение помощи Киеву практически 111 миллиардов долларов.