Пожар вспыхнул в Севастополе после ракетного удара

Украинская армия совершила ракетную атаку на Севастополь, вспыхнул пожар, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Ориентировочно в 3.20 по мск на Севастополь «совершена атака наших врагов», «ПВО отработало», написал в своем телеграм-канале губернатор.

«В районе Южной бухты сейчас пожар не на гражданском объекте, по предварительной информации возгорание произошло из-за ракетной атаки», уточнил Развожаев.

Он призвал сохранять спокойствие. «На месте работают все необходимые спецслужбы. Пожару присвоен 4 класс», — отметил глава города.