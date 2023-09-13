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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Пожар вспыхнул в Севастополе после ракетного удара

Источник:
Sibnet.ru
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Украинская армия совершила ракетную атаку на Севастополь, вспыхнул пожар, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Ориентировочно в 3.20 по мск на Севастополь «совершена атака наших врагов», «ПВО отработало», написал в своем телеграм-канале губернатор.

«В районе Южной бухты сейчас пожар не на гражданском объекте, по предварительной информации возгорание произошло из-за ракетной атаки», уточнил Развожаев.

Он призвал сохранять спокойствие. «На месте работают все необходимые спецслужбы. Пожару присвоен 4 класс», — отметил глава города.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

Asd10

Ну так и в Америке твоей любимой есть такое. Человеки сделали себя сами. Чем плохо?? 🤔

Uynachalnica

И как это, знали о дырах и отпустили?

viktor1.82

И "мат" какие то дегенераты ставят минусы....вся страна знала, что он не чист на руку ещё при Ельцине,...

колобок11

Он не сметану съел - он страну продал!