Австралопитек побывал в космосе

Аэрокосмическая компания Virgin Galactic провела третий коммерческий суборбитальный полет. Кроме трех туристов на борту космоплана VSS Unity находились окаменелые останки древних предков людей.

Один из участников полета захватил с собой на орбиту окаменелую ключицу возрастом 2 миллиона лет и кость большого пальца руки возрастом 250 тысяч лет. Они находились в специальном защитном контейнере.

Такое необычное решение принял инвестор из Южной Африки Тимоти Нэш, который отметил, что полет стал первым путешествием древних родственников людей в космос. Останки лежали в кармане его летного костюма.

Доисторическая ключица являлась частью древнего скелета мальчика ростом примерно 1 метр 25 сантиметров. Она была найдена в 2008 году в так называемой «Колыбели человечества» неподалеку от Йоханнесбурга.

Кость принадлежала австралопитеку, который населял эти земли около 2 миллионов лет назад. Считается, что представители Australopithecus sediba ходили на двух ногах, но также хорошо лазили по деревьям.

Второй окаменелостью стала кость большого пальца руки, которая принадлежала представителю вида Homo naledi и была обнаружена в ходе раскопок на территории Африки. Представители этого вида имели зубы, руки, ноги и мозг, похожие на человеческие.