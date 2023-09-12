Чайный гриб поможет человечеству колонизировать Марс

Культуры чайного гриба имеют большие перспективы для поддержки присутствия людей на Луне и Марсе. Ученые Европейского космического агентства уже приступили к тестированию микроорганизмов, чтобы оценить их устойчивость в космосе.

Многоклеточные биопленки чайного гриба рассматриваются как биофабрики, которые смогут автономно обеспечивать работу систем жизнеобеспечения будущих инопланетных поселений, выделяя кислород, говорится в статье, опубликованной на сайте агентства.

Предварительные испытания на Международной космической станции и за ее пределами показали, что бактерии смогли восстановить свою ДНК и возобновить деление клеток даже после воздействия космического излучения и бомбардировки ионами железа.

Кроме этого, полученные данные помогут разработать стратегию радиационной защиты космонавтов. Еще один эксперимент показал, что кластеры клеток обеспечивают микросреду обитания для более мелких видов.

Исследователи отмечают, что благодаря их способности производить кислород и функционировать как биофабрики, культуры чайного гриба способны стать незаменимыми для будущих космических миссий на другие планеты.