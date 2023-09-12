Подсчитано реальное снижение курса рубля

Реальный эффективный курс рубля к валютам основных торговых партнеров России с учетом инфляции в январе-августе снизился на 29,9%, следует из данных Центробанка.

В августе он снизился на 4,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Так, реальный эффективный курс рубля к доллару в августе снизился на 5%, а с начала года уменьшился на 31,1%.

К евро снижение относительно прошлого месяца составило 4,1%, с начала года курс снизился на 32,9%, отмечает регулятор.

Эффективный курс рубля рассчитывается на базе курсов валют ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте государства.