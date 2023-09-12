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АвтоВАЗ начал выпуск мощной версии Lada Vesta

Источник:
Sibnet.ru
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Компания Lada Sport начала выпуск спортивных версий Lada Vesta Sport нового поколения в кузовах «седан» и «универсал».

На новые автомобили будут устанавливать двигатель с объемом 1,6 литра, который получила Granta Sport, однако форсированный до 136 лошадиных сил, пишет паблик Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте».

Lada Granta Sport оснащена мотором 1,6 мощностью 122 лошадиные силы, у нее уменьшен дорожный просвет и установлены дисковые тормоза на всех колесах. Авто представили в Москве на фестивале технических видов спорта.

Лифтбэк Lada Granta Sport построен для участия в соревнованиях класса S1600, которые являются одной из первых ступеней в российском автоспорте. Автомобиль также получил гоночные кресла и интегрированный каркас безопасности.

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Авто #Автопром #Авторынок
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