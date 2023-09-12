Джордж Буш удивился своей фотографии с Пригожиным

Джордж Буш младший, 43-й президент США, был шокирован после того, как узнал, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин однажды подавал ему еду в Санкт-Петербурге

Во время выступления по видеосвязи на Ялтинской конференции по европейской стратегии Буша, спросили, считает ли он, что новость о падение самолета Пригожина его шокирует, пишет издание Business Insider.

«Нет, что меня шокирует, так это то, что на днях я увидел фотографию саммита Большой восьмерки в Санкт-Петербурге, где он был парнем, который подавал мне еду», — сказал Буш в ответ.

На фотографии, датированной 14 июля 2006 года, запечатлен момент ужина Джорджа Буша и его жены Лоры Буш с Пригожиным и Путиным в Константиновском дворце во время 32-го саммита G20.