Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл в Россию с официальным визитом, его встретил министр природы Александр Козлов.

«Мост через реку Туманная. Встретил северокорейского лидера. Ким Чен Ын прибыл в Россию с официальным визитом», — написал российский чиновник в своем телеграм-канале, опубликовав соответствующее видео.

Поезд с лидером Северной Кореи пересек станцию Хасан в обстановке абсолютной секретности, в Уссурийске у поезда сменяется локомотивная бригада, после чего поезд отправился в западном направлении по Транссибу.

Ожидается, что 13 сентября лидер КНДР встретится с президентом России Владимиром Путиным, 16 сентября у него будет встреча с министром обороны Сергеем Шойгу.