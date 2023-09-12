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Ким Чен Ын прибыл в Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл в Россию с официальным визитом, его встретил министр природы Александр Козлов.

«Мост через реку Туманная. Встретил северокорейского лидера. Ким Чен Ын прибыл в Россию с официальным визитом», — написал российский чиновник в своем телеграм-канале, опубликовав соответствующее видео.

Поезд с лидером Северной Кореи пересек станцию Хасан в обстановке абсолютной секретности, в Уссурийске у поезда сменяется локомотивная бригада, после чего поезд отправился в западном направлении по Транссибу.

Ожидается, что 13 сентября лидер КНДР встретится с президентом России Владимиром Путиным, 16 сентября у него будет встреча с министром обороны Сергеем Шойгу.

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Политика #Россия #Мир
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