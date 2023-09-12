Пассажиры аварийно севшего Airbus прибыли в Омск на поезде

Пассажиры самолета Airbus A320, который совершил аварийную посадку под Новосибирском, прибыли в Омск.

Всего на борту самолета «Уральских авиалиний» находилось 159 пассажиров, из них 23 — дети. Все они благополучно прибыли в Омск на поезде, передает телеграм-канал 112.

Причиной экстренной посадки рейса Сочи — Омск в поле под Новосибирском стал отказ одной из гидросистем, рассказал гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов. Воздушное судно планируют восстановить.

Капитан воздушного судна Сергей Белов и второй пилот Эдуард Семенов получили высокую оценку экспертов — они назвали действия экипажа севшего в поле Airbus A320 профессиональными и слаженными.