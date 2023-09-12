Президент России раскрыл причину бегства Чубайса

Президент России Владимир Путин в ходе дискуссии на Восточном экономическом форуме объяснил, почему бывший глава Роснано Анатолий Чубайс «удрал и прячется» в Израиле.

«Мне показали крупные фотографии из интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Мойша Израилевич. Зачем он это делает?» — цитирует «Российская газета» Путина.

Он не исключил, что Чубайс может опасаться возбуждения уголовных дел по поводу деятельности Роснано. «Там большая дыра, огромная финансовая дыра, большие цифры», — отметил президент России. «Поэтому в Израиле даже перешел на нелегальное положение», — добавил он.

По словам Путина, деятельность в руководстве такой большой компании как Роснано Чубайсу не удалась — во всяком случае с экономической и финансовой точки зрения.