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Президент России раскрыл причину бегства Чубайса

Источник:
«Российская газета»
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Бывший глава Роснано Анатолий Чубайс
Бывший глава Роснано Анатолий Чубайс
Фото: © Sibnet.ru

Президент России Владимир Путин в ходе дискуссии на Восточном экономическом форуме объяснил, почему бывший глава Роснано Анатолий Чубайс «удрал и прячется» в Израиле.

«Мне показали крупные фотографии из интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Мойша Израилевич. Зачем он это делает?» — цитирует «Российская газета» Путина.

Он не исключил, что Чубайс может опасаться возбуждения уголовных дел по поводу деятельности Роснано. «Там большая дыра, огромная финансовая дыра, большие цифры», — отметил президент России. «Поэтому в Израиле даже перешел на нелегальное положение», — добавил он.

По словам Путина, деятельность в руководстве такой большой компании как Роснано Чубайсу не удалась — во всяком случае с экономической и финансовой точки зрения.

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Политика #Россия
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