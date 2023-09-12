Закон о выборах президента России изменят

Совет Федерации и Центральная избирательная комиссия разрабатывают поправки в закон о выборах президента России, сообщил сенатор Андрей Клишас. По его словам, их могут принять в осеннюю сессию.

«Идет совместная работа. Это точечная отработка отдельных моментов с учетом правоприменительной практики», — рассказал ТАСС глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству.

При этом Клишас не уточнил, о каких именно поправках идет речь — по его словам, глобальных изменений не будет. Сейчас идет анализ итогов единого дня голосования в сентябре, добавил политик.

Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев ранее подтвердил, что закон о выборах президента будет проанализирован, в нем возможны точечные изменения, которые позволят актуализировать документ.

Президентские выборы в России пройдут в 2024 году. По законодательству процедура состоится в третье воскресенье марта. Ожидается, что официальное решение о голосовании примут в декабре 2023 года.