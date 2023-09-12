Путин назвал единственное условие для переговоров с Украиной

Соединенным Штатам следует убедить президента Украины Владимира Зеленского отказаться от указа о запрете переговоров с Россией, если они считают, что Киев готов к диалогу, заявил российйский лидер Владимир Путин.

«Там же декрет вышел президента [Зеленского] — он запретил сам себе вести переговоры и всем остальным. Вот [госсекретарь США Энтони] Блинкен говорит, что они готовы. Ну хорошо, указ этот пусть отменят для начала», — приводит ТАСС заявление Путина, сделанное им на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

По его словам, «пока в результате контрнаступления Украина несет большие людские потери, и потери в технике». «Киевские власти «хотят, как их толкают их западные кураторы, по максимуму отгрызть" кусок территории"», — сказал он.

«А потом, когда все ресурсы <…> будут близки к нулевым значениям <…> добиться остановки боевых действий, сказать: "Ну вот, мы давно говорим, что мы хотим переговоров" и начать эти переговоры с целью пополнить свои ресурсы и возобновить боеспособность своих вооруженных сил», — считает российский лидер.