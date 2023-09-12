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Фильм дня: «На солнце, вдоль рядов кукурузы»

Источник:
Sibnet.ru
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Самолет Airbus A320 во вторник, 12 сентября 2023 года, совершил экстренную посадку на пшеничном поле в Новосибирской области. А в 2019 году похожий случай произошел под Жуковским — эту историю показали в фильме «На солнце, вдоль рядов кукурузы».

В реальности авиалайнер Airbus A321-211 авиакомпании «Уральские авиалинии» летел из Москвы в Симферополь. Через несколько секунд после вылета он столкнулся со стаей чаек, после чего оба двигателя были повреждены. Лайнер не смог набрать необходимую для ухода на второй круг высоту и совершил вынужденную посадку на кукурузное поле за пределами аэропорта. Все находившиеся на его борту 233 человека выжили.

Об успешной аварийной посадке пассажирского самолета на кукурузном поле рассказано через историю пилота.

В центре сюжета Дамир Юсупов, пилот, который с детства мечтал летать. Воплотить мечту сразу ему не удалось, и только в зрелом возрасте он стал пилотом гражданской авиации.

В итоге Юсупов управляет тем самым авиалайнером Airbus A321-211, который столкнулся со стаей чаек. Он совместно с экипажем героически спасает 225 пассажиров, посадив самолет на кукурузное поле. 

Роль Дамира Юсупова исполнил актер Егор Бероев. Также в фильме снялись Полина Максимова, Марк Богатырев, Ольга Хохлова. Фильм вышел в прокат в марте этого года.

Отличия от реальности

Режиссер фильма Сарик Андреасян превратил реальную историю в драму с нотками фильма-катастрофы. В киноленте нет точного следования канве событий.

Например, весь полет Airbus A321-211 в злополучном рейсе занял всего 93 секунды. В фильме все происходит намного медленнее — зрителям показывают эмоциональную сторону, переживания пассажиров и экипажа.

Еще фильме по реальным событиям пассажиры самолета получили собственные предыстории — полностью выдуманные.

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