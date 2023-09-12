Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже впервые с 18 августа опускался ниже 93 рублей , евро впервые с 28 июля — ниже 100 рублей, свидетельствуют данные биржи.

По данным на 07.22 мск, доллар снижался до 92,45 рубля. В то же самое время евро опускался — до 99,41 рубля.

Рубль укреплялся на ожиданиях увеличения продаж валюты со стороны ЦБ, а также роста предложения со стороны экспортеров, сказал РБК аналитик ПСБ Евгений Локтюхов. По его словам, дополнительной поддержкой для рубля стали и словесные интервенции.

Помощник президента России Максим Орешкин накануне заявил, что пик ослабления рубля пройден, и спрогнозировал появление избытка предложения валюты на рынке в ближайшие месяцы.

В «БКС Мир инвестиций» полагают, что шансы на дальнейшее укрепление рубля остаются высокими. Аналитики «Тинькофф Инвестиций» ожидают движения курса доллара к концу третьего квартала в диапазоне 90–95 за доллар, а к концу года — снижения до 85–90 рублей .