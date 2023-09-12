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Путин порадовался «возвращенцам»

Источник:
ТАСС
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Президент России Владимир Путин назвал хорошей тенденцию с «возвращенцами». Он сказал, что рад видеть у людей «чувство сопричастности».

«У нас были "лишенцы" в свое время — с легкой подачи некоторых литераторов вошло в оборот. По поводу "возвращенцев" я еще не слышал, но тенденция хорошая, мы это видим», — приводит ТАСС слова Путина, сказанные им на встрече с модераторами сессии Восточного экономического форума.

Он отметил, что ему очень приятно, что «движуха пошла и Россия сосредотачивается». «Это очень важно — чувство сопричастности, понимание того, что происходит, сопричастности со своей Родиной», — отметил российский лидер.

«Если кто-то из людей, которые работают в других местах, принимает внутреннее решение — тут может быть только так — вернуться и работать здесь, здесь самоутверждаться, добиваться и работать на свою страну, то это очень здорово», — подчеркнул Путин.

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Политика #Россия
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