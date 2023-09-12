Обязательную регистрацию электросамокатов введут в России

Россиян обяжут регистрировать средства индивидуальной мобильности (СИМ) в федеральном реестре, следует из проекта «дорожной карты» Минтранса. Нововведения нужны для контроля за электросамокатами.

Система будет напоминать постановку транспортного средства на учет в ГИБДД, а процедура внесения в реестр станет государственной услугой, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Министерство считает необходимым ввести в ПДД термины «лицо, использующее для передвижения СИМ», понятия «опережение пешехода» и «обгон пешехода», а также условия, при которых эти маневры можно выполнять.

Также планируется регламентировать обязанности попавших в ДТП владельцев электросамокатов, установить запрет на управление СИМ в нетрезвом состоянии, ввести обязанность проходить освидетельствование на состояние опьянения и выполнять требования ГИБДД об остановке.

Поправками к КоАП также предлагается установить повышенные штрафы для нарушающих правила владельцев СИМ. Все ДТП со средствами индивидуальной мобильности будут попадать в отчетность Росстата.