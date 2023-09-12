НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Обязательную регистрацию электросамокатов введут в России

Источник:
Sibnet.ru
157 0

Россиян обяжут регистрировать средства индивидуальной мобильности (СИМ) в федеральном реестре, следует из проекта «дорожной карты» Минтранса. Нововведения нужны для контроля за электросамокатами.

Система будет напоминать постановку транспортного средства на учет в ГИБДД, а процедура внесения в реестр станет государственной услугой, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Министерство считает необходимым ввести в ПДД термины «лицо, использующее для передвижения СИМ», понятия «опережение пешехода» и «обгон пешехода», а также условия, при которых эти маневры можно выполнять.

Также планируется регламентировать обязанности попавших в ДТП владельцев электросамокатов, установить запрет на управление СИМ в нетрезвом состоянии, ввести обязанность проходить освидетельствование на состояние опьянения и выполнять требования ГИБДД об остановке.

Поправками к КоАП также предлагается установить повышенные штрафы для нарушающих правила владельцев СИМ. Все ДТП со средствами индивидуальной мобильности будут попадать в отчетность Росстата.

Еще по теме
Российский суд признал эмодзи эквивалентом подписи
МВД упростило условия поступления на службу
Время на еду: как меняется проезд в поездах с 1 сентября
Внимание на шины и ABS: новые штрафы для водителей с 1 сентября
смотреть все
Жизнь #Законы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Наука признала женский оргазм атавизмом
Выбывший из детского «Голоса» участник покорил «Голос. Уже не дети»
Победитель детского «Голоса» демонстративно покинул новый проект
Стали известны участники второго выпуска «Голос. Уже не дети»
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Фото с места аварийной посадки Airbus
Невероятной красоты видео с северным сиянием сняли в Красноярском крае
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
«Жуть какая!»: самолеты разогнали тучи на авиашоу в Мочище
Самое обсуждаемое
58
США передадут активы российских бизнесменов ветеранам ВСУ
47
Хлеб подорожает на 10%
32
Путин анонсировал грандиозные планы развития России
32
Эстония первой узаконит изъятие российских активов
31
Американский штат захотел отделиться от США