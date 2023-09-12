Авиакомпания рассказала о пилотах, посадивших Airbus в поле

Действия пилотов Airbus A320 рейса U6-1383 спасли жизни пассажиров при посадке в пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области

Гендиректор компании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов говорил, что факт, что пилоты именно этой авиакомпании смогли сначала посадить самолет в кукурузном поле, а теперь пшеничном, говорит о том, что они строго отбирают и готовят кадры.

«Люди не растерялись и приняли сложное решение и выполнили посадку», — сказал гендиректор авиакомпании.

Командир воздушного судна – потомственный пилот – Сергей Владимирович Белов. Сергею 28 сентября исполнится 33 года. Он родился в Тбилиси в 1990 году и с самого раннего детства мечтал стать летчиком, как его отец и дед.

Второй пилот рейса U6-1383 – 56-летний Эдуард Витальевич Семенов. В 1985 году окончил Минское авиационное техническое училище гражданской авиации. С1887- 1993 учился в Актюбинском высшем летном училище Гражданской авиации. «Помогли вера и годы практики», — прокомментировал он экстренную посадку.