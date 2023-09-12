Доходы видеосервисов упали из‑за отказа зрителей покупать фильмы

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Доход онлайн-кинотеатров России от платных фильмов и сериалов достиг рекордного минимума, с января по июнь выручка упала на 2%.
Доход от покупки и аренды фильмов и сериалов в российских видеосервисах составил всего 2%. В 2022 году этот показатель равнялся 9%, а в 2018 году — 38%, сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование «ТМТ консалтинг».
Падение до рекордного минимума связывают с тем, что в 2022 году из страны ушли голливудские мейджоры, работы которых увеличивали выручку от покупки и аренды проектов.