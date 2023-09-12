Авиакомпании придется придумать, как забрать Airbus с поля

Авиакомпания «Уральские авиалинии» хочет восстановить самолет Airbus A320, но для этого надо будет понять, как его забрать с пшеничного поля в Убинском районе Новосибирской области, рассказал гендиректор компании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов.

«Самолет не поврежден внешне. Будет детально обследован. Наши технические специалисты выехали. Постараемся его восстановить, как транспортировать не знаю. Были случаи, отцепляются крылья, двигатели, затем перевозится», — сказал Скуратов.

Он добавил, что компания эксплуатирует только исправные самолеты, и у нее большой опыт эксплуатацию именно Airbus A320.

Самолет Airbus A320, летевший рейсом Сочи – Омск, совершил аварийную посадку в поле в Убинском районе Новосибирской области, во время переговоров пилотов звучала информация об отказе гидравлической системы.