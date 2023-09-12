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Посадка Airbus в поле под Новосибирском
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Посадка Airbus в поле под Новосибирском
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Гендиректор «Уральских авиалиний» рассказал о причинах посадки в поле

Источник:
Sibnet.ru
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Гендиректор компании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов сказал, что причиной посадки в пшеничном поле в Новосибирской области стали отказ зеленой системы гидравлики и быстрый расход топлива.

Он подтвердил, что у самолета отказала зеленая система гидравлики. Всего на Airbus их три: зеленая, синяя и желтая. С такой неисправностью было проще садиться в новосибирском аэропорту «Толмачево», так как там длиннее взлетная полоса, чем в омском аэропорту. Но из-за встречного ветра расход топливо шел быстрее, и пилоту пришлось сесть прямо в поле.

«Самолет не горел, не поломан, все живы и здоровы», — сказал на пресс-конференции Скуратов.

По его словам, выполнить такую посадку большое мастерство, самообладание. «Люди не растерялись и приняли сложное решение и выполнили посадку», — сказал гендиректор авиакомпании.

Тема: Посадка Airbus в поле под Новосибирском
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ЧП #Происшествия #Новосибирск
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