Путин заявил о строительстве новых скоростных автомагистралей

Президент России Владимир Путин заявил о планах на строительство скоростные автомобильные магистрали через Сибирь и Дальний Восток до Тихого океана.

«Будет сформирован единый транспортный коридор "Россия" от Санкт-Петербурга до Владивостока. Он послужит основой для развития туризма, для связи логистических, аграрных и производственных центров, даст импульс предпринимательству, обновлению городов и поселков», — сказал Путин во время пленарного заседания восьмого Восточного экономического форума.

Сейчас в России 13 действующих автомагистралей. Самая длинная — «Нева» (М11), протяженностью более 600 километров. Все крупные автомагистрали расположены в европейской части России. За Уралом единственная магистраль — «Кемерово — Новокузнецк».