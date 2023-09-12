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Путин заявил о строительстве новых скоростных автомагистралей

Источник:
Sibnet.ru
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Трасса М-11
Фото: © Автодор

Президент России Владимир Путин заявил о планах на строительство скоростные автомобильные магистрали через Сибирь и Дальний Восток до Тихого океана.

«Будет сформирован единый транспортный коридор "Россия" от Санкт-Петербурга до Владивостока. Он послужит основой для развития туризма, для связи логистических, аграрных и производственных центров, даст импульс предпринимательству, обновлению городов и поселков», — сказал Путин во время пленарного заседания восьмого Восточного экономического форума.

Сейчас в России 13 действующих автомагистралей. Самая длинная — «Нева» (М11), протяженностью более 600 километров. Все крупные автомагистрали расположены в европейской части России. За Уралом единственная магистраль — «Кемерово — Новокузнецк».

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