Россия предложила взаимную отмену виз в несколько стран

Россия предложила отметить туристические визы в некоторые
страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, рассказал министр экономического
развития России Максим Решетников.
«Мы развиваем тему перехода к безвизу. Из стран, с которыми
мы работаем, это государства Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Полную
отмену виз мы предложили Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии, Малайзии.
Там, где прирост туристов премиум-класса в том числе возможен. Поэтому это нас
интересует», — сказал Решетников на сессии Восточного экономического форума «Въездной туризм: вызовы и возможности в новой реальности».
Министр отметил, что недавно заработали соглашения о
групповых безвизовых туристических поездках с Ираном и Китаем. Но пока это
соглашение не работает идеально.
Также в планах договориться о безвизовом режиме с Индией, стране уже сделали предложение.