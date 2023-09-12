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Россия предложила взаимную отмену виз в несколько стран

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Noumenon / CC BY-SA 3.0

Россия предложила отметить туристические визы в некоторые страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, рассказал министр экономического развития России Максим Решетников.

«Мы развиваем тему перехода к безвизу. Из стран, с которыми мы работаем, это государства Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Полную отмену виз мы предложили Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии, Малайзии. Там, где прирост туристов премиум-класса в том числе возможен. Поэтому это нас интересует», — сказал Решетников на сессии Восточного экономического форума «Въездной туризм: вызовы и возможности в новой реальности».

Министр отметил, что недавно заработали соглашения о групповых безвизовых туристических поездках с Ираном и Китаем. Но пока это соглашение не работает идеально.

Также в планах договориться о безвизовом режиме с Индией, стране уже сделали предложение.

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