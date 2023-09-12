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Посадка Airbus в поле под Новосибирском
Актуальная тема
Посадка Airbus в поле под Новосибирском
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Пассажиров Airbus отвезут в Омск и Новосибирск по их желанию

Источник:
Sibnet.ru
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Пассажиров самолета Airbus A320, севшего в поле в Убинском районе Новосибирской области, по их желанию отвезут на автотранспорте или поезде в Омск или Новосибирск, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский .

«Первый вариант – электропоездом до Омска, там уже по желанию их доставят в аэропорт Омска. Второй вариант – доставка автобусами до аэропорта "Толмачево". Переговорю со всеми пассажирами, узнаю, какой вариант для них будет предпочтительнее. Четыре человека уже пожелали отправиться в Новосибирск. В ближайшие полчаса будет организован автомобиль, который их туда доставит», — сказал Костылевский.

Самолет Airbus A320, летевший рейсом Сочи – Омск, совершил аварийную посадку в поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту самолета находилось 167 человек, из них 23 ребенка. Пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Тема: Посадка Airbus в поле под Новосибирском
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ЧП #Громкое дело #Новосибирск
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