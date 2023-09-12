Суперколонии муравьев стали серьезной угрозой Европе

Исследователи обнаружили 88 гнезд красных огненных муравьев в Италии, их размножение может привести к серьезному урону местной флоры и фауны, а также нанести вред технике.

«Красный огненный муравей распространился через торговлю людьми из своей родной Южной Америки в Мексику, Карибский бассейн, Австралию и США, где каждый из них причиняет ущерб, оцениваемый в шесть миллиардов долларов в год», — сообщает издание The Guardian.

По данным исследования, муравьиное нашествие может произойти при глобальном потеплении. Вид муравьев Solenopsis invicta обладает мощным жалом. Поэтому насекомые способны уничтожать в больших количествах посевы, а также электрооборудование, и даже повреждать автомобили.