Пассажир самолета Airbus A320 с ребенком, находящаяся в пункте временного размещения в Убинском районе, рассказала о своих впечатлениях

«Мы теряемся в пространстве, самое главное, что мы живы», — сказала одна из пассажирок с маленьким ребенком на видео из пункта размещения, опубликованном в телеграм-канале Константина Терещенко.

Спасенные пассажиры самолета Airbus A320, севшего в поле, находятся в пункте временного размещения в Убинском районе. Им дали еду, воду, их осмотрели врачи. Сейчас сверяют списки. Затем власти должны решить, как отправить пассажиров в Омск, куда они летели.

Самолет Airbus A320, летевший рейсом Сочи – Омск, совершил аварийную посадку в поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту самолета находилось 167 человек, из них 23 ребенка. Пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.