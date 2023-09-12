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Посадка Airbus в поле под Новосибирском
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Посадка Airbus в поле под Новосибирском
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Пассажир аварийного Airbus: «Мы теряемся в пространстве»

Источник:
Sibnet.ru
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Пассажир самолета Airbus A320 с ребенком, находящаяся в пункте временного размещения в Убинском районе, рассказала о своих впечатлениях

«Мы теряемся в пространстве, самое главное, что мы живы», — сказала одна из пассажирок с маленьким ребенком на видео из пункта размещения, опубликованном в телеграм-канале Константина Терещенко.

Спасенные пассажиры самолета Airbus A320, севшего в поле, находятся в пункте временного размещения в Убинском районе. Им дали еду, воду, их осмотрели врачи. Сейчас сверяют списки. Затем власти должны решить, как отправить пассажиров в Омск, куда они летели.

Самолет Airbus A320, летевший рейсом Сочи – Омск, совершил аварийную посадку в поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту самолета находилось 167 человек, из них 23 ребенка. Пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Тема: Посадка Airbus в поле под Новосибирском
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ЧП #Происшествия #Новосибирск
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